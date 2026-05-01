【写真＆動画】佐久間大介を“待ち伏せ”するガチャピン／『FNS歌謡祭』でガチャピンの仮装をした阿部亮平／阿部亮平×ガチャピン「カリスマックス」 Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新し、フジテレビの廊下で撮影されたユニークな1枚を公開した。 ■佐久間大介、廊下での“待ち伏せショット”公開 佐久間は「今日フジの廊下歩いてたら、待ち伏せされたw 隠れ方の癖がすごいw」というコメントを添え、写真を投稿。