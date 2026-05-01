ニチダイ [東証Ｓ] が5月1日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結営業損益は4億0800万円の赤字(前の期は1億5300万円の黒字)に転落したが、27年3月期は1000万円の黒字に浮上する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の6円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結営業損益は9900万円の赤字(前年同期は7000万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の2.3％→-3.5％