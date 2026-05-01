1日15時現在の日経平均株価は前日比304.84円（0.51％）高の5万9589.76円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は720、値下がりは798、変わらずは50。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を316.78円押し上げている。次いでＳＢＧ が164.93円、豊田通商 が79.85円、住友商 が33.52円、ダイキン が32.52円と続く。 マイナス寄与度は100.16円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＴＤＫ が52.8円、フ