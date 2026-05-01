長崎経済同友会は、持続可能な経済成長に向けた提言書をまとめ県に提出しました。 「長崎にしかできない産業」をテーマに海洋資源の活用や半導体産業の強化などを掲げています。 平田知事に提言書を提出したのは、約300人の企業経営者が参加する長崎経済同友会です。 4年前から同友会の新産業創造委員会が「長崎でしかできない産業」「長崎でやるべき産業」をテーマに検討を重ねてきました。 提言