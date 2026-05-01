中国メディアの毎日経済新聞によると、広東省の深セン地下鉄が昨年、371億元（約8560億円）超の赤字を出したことが分かった。地下鉄を運営する深セン市地鉄集団有限公司は29日に発表した公告で、2025年度に371億9700万元の赤字が発生したと明らかにした。前期末の純資産に対する比率は12．34％で、重大事項として開示が求められる目安の10％を上回った。同社は同日の別の公告で、辛傑（シン・ジエ）氏が董事長を退任したことも発表