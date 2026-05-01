タレントの山之内すず（24）が1日、自身のインスタグラムを更新。所属事務所移籍を発表した。山之内は「所属事務所移籍のご報告」と題した文書を掲載し、「2026年4月30日を持ちましてインキュベーションを退所致しました」と報告した。「約8年の間色々なことを経験させていただき感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝し「また、2026年5月1日より株式会社Uniiiqueに所属いたします」と今後の活動について言及。「これからもひ