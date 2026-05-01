日本映画界の巨匠・木村大作氏（86）が1日、自ら監督・撮影・企画・脚本・編集の合計5役を担当する映画『腹をくくって』（2027年秋公開）の企画発表記者会見を都内で開き、主演・山崎賢人（崎＝たつさき）をはじめ、松山ケンイチ、松田龍平、古川琴音、北大路欣也、渡辺謙、阿部寛、佐藤浩市ら本作に出演するメインキャスト8人を発表した。【写真】山崎賢人、松田龍平…出演者が大きく書かれたパネルの前で微笑む木村大作氏（