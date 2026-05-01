ｉＰＳ細胞を使って重い肝臓病を治療する体外式の装置「バイオ人工肝臓」を大阪大と東京科学大のチームが開発し、国立成育医療研究センター（東京都世田谷区）が小児患者を対象にした臨床研究を計画していることがわかった。すでに動物実験で肝機能を回復させる効果を確認しており、３年以内を目標に第１例の治療を行う。チームはまず、人のｉＰＳ細胞から直径０・１〜０・２ミリの「ミニ肝臓」を作製。食用の人工イクラを作る