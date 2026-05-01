高市首相は、5日間の日程でベトナムとオーストラリアを訪問するため、1日午後、羽田空港を出発しました。高市首相「今回の一連の訪問を通じまして 現下の中東情勢を踏まえたアジア域内のエネルギー安定供給や重要鉱物などを含むサプライチェーンの強靱化についても協力を確認してまいります」高市首相はまずベトナムでレ・ミン・フン首相らと会談し、重要鉱物の安定供給や、エネルギー確保など経済安全保障面での連携強化を確認し