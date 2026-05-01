お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（52）が4月30日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。禁煙したきっかけを明かした。Netflixの恋愛リアリティーショー「ラヴ上等」に出演した「Baby」ことタレントの鈴木ユリアがゲスト出演し、大の愛煙家と告白。現在は電子たばこを吸っているものの「紙たばこに戻したい欲が強くて…」と悩みを打ち明けた。すると、ジュニアは「20年近く吸ってな