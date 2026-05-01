まじめに生きてきたのに報われない。世界はどんどん手に負えなくなる。英国の名匠ケン・ローチ監督は、近年、同国北東部を舞台に、人間が人間らしく生きることがますます困難になっている現実を描いてきた。それを作り出している政治や経済・社会システムへの怒りをこめて。このままでいいのか。いいわけがない。公開中の「オールド・オーク」は、ローチによる、絶望への“抵抗のすすめ”だ。（編集委員恩田泰子）タイトルは