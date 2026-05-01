将棋日本シリーズ、第47回JTプロ公式戦の開催要項が1日、主催者から発表された。2年連続4度目の優勝を狙う藤井聡太JT杯覇者（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・棋王・王将の六冠＝らトップ棋士12人が出場。6月27日、仙台市で行われる東北大会で開幕する。開幕局となる1回戦の東北大会は、豊島将之九段（36）―斎藤慎太郎八段（33）の組み合わせ。前回優勝の藤井JT杯覇者は2回戦から登場し、9月12日の熊本大会で増田康宏八段（28