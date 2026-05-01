歌舞伎俳優坂東玉三郎（76）が1日、大阪市内で「南座特別公演坂東玉三郎出演」（6月5〜17日、京都南座）の取材会に出席した。公演では口上と、長唄の「秋の色種（いろくさ）」「時雨西行（しぐれさいぎょう）」で舞踊を披露する。「秋の色種」では弟子の玉朗（たまお）、玉御（たまみ）と共演する。弟子の反応について「悲しんではいないと思います」と笑わせながら、「一緒に出て学ぶといったら舞踊界に失礼ですけど、一緒に踊