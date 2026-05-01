日本を代表する撮影監督として知られる、木村大作監督（86）の18年「散り椿」以来9年ぶりの監督作「腹をくくって」が製作され、27年に公開されることが1日、都内の東映本社で行われた企画発表記者会見で発表された。監督・撮影・企画・脚本・編集の5役を自ら担当し、立山連峰を望む富山、長野、京都、滋賀などで、10月からオールロケ撮影を敢行する予定。主演は山〓賢人（31）が務める。共演には松山ケンイチ（41）松田龍平（42）