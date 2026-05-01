Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年4月30日（木）9時から5月3日（日）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。現在、コンパクトながら高出力を実現したUGREEN（ユーグリーン）のUSB-C充電器「Nexode Air 45W」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 UGREEN Air