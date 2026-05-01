俳優・濱正悟（３１）主演短編映画「しろくま」が、米アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア（ＳＳＦ＆ＡＳＩＡ）２０２６」でワールドプレミア上映されることが１日、決定。また５月２５日に開催されるオープニングセレモニーには、濱と脚本・監督を務めた木村聡志が登壇する。同映画は、エイベックス・マネジメント・エージェンシー株式会社が手掛ける