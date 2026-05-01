【豪華ウイスキーみくじ第123弾】 発売日：5月1日 価格：3,980円（別途送料990円） 販売口数：466口（数量限定のため、完売次第終了） 【ゴールデンみくじ】 予約開始日：5月1日 発送時期：5月25日～5月27日 予定 価格：7,980円（送料無料） 販売口数：377口（数量限定のため、完売次第終了