ボクシング・東京ドーム興行（２日）の前日計量が１日、都内の後楽園ホールで公開形式で行われ、２大世界戦に出場する４選手はすべて１回目でパスした。メインイベントの世界スーパーバンタム級（上限体重５５・３キロ）４団体統一戦は４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）が５５・３キロ、ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）が５５・１キロ。井上は「伝説は井上尚弥だったと言わせるようにしたい」と