フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国ドラマ『猫も食わない離婚劇〜ニャンとしても譲れない!〜』(全5話)を、15日0時から完全独占配信する。『猫も食わない離婚劇〜ニャンとしても譲れない!〜』同作は、離婚の危機に直面した夫婦が、子どものように大切に育ててきた愛猫を巡って対立する姿を描くロマンティックコメディ。養育権ならぬ“ニャン育権”を巡って激しく対立する中で、これまでの結婚生活や互いの存在を次第に見