JBAが発表日本バスケットボール協会（JBA）は1日、6月から9月までの期間の男子日本代表候補選手53名を発表した。米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁、ブルズの河村勇輝も名を連ねている。候補メンバーの顔触れに、バスケファンは大興奮。ネット上で熱い視線が向けられた。八村、河村のほか、Bリーグ勢からは比江島慎（宇都宮ブレックス）、渡邊雄太、富樫勇樹（ともに千葉ジェッツ）らが代表候補入り。今年1月に