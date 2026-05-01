国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画といった日本が取り組む外交・安全保障政策の基本的な方針となる安保3文書改定に向けた議論が始まった。2026年4月30日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）に有識者会議のメンバーで、経済安全保障に詳しい東京大学公共政策大学院教授の鈴木一人さんが出演、日本の新しい防衛のあり方を説明したが、国会での議論もきちんとしてほしいという声も出た。東大大学院