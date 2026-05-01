鎌田大地の1ゴール1アシストでクリスタルパレスが先勝イングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスは、現地時間4月30日にUEFAカンファレンスリーグ（ECL）準決勝の第1戦でシャフタール・ドネツク（ウクライナ）と対戦した。「圧巻のパフォーマンス」と称された日本代表MF鎌田大地が1ゴール1アシストの活躍を見せ、クリスタルパレスが3-1で勝利した。ロシアによるウクライナ侵攻の影響で、ポーランドにてシャフタールのホー