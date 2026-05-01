『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』 群馬県桐生市で初開催する、”Music & Craft Culture Festival”をコンセプトに掲げる野外音楽フェス『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』（6月6日・6月7日開催）の出演アーティストの日割りが発表された。また、本日5月1日より一般チケットの販売を開始。『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』のステージの熱気に火を灯す、出演アーティストの日