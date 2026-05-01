「すみっコぐらし」とメイドカフェ「あっとほぉーむカフェ」のコラボレーションカフェ「すみっコぐらし×あっとほぉーむカフェ」を、東京と大阪で開催！「すみっコ」たちがメイドになりきった、キュートなオリジナルメニュー・グッズ・ノベルティが登場します☆ サンエックス「すみっコぐらし×あっとほぉーむカフェ」コラボカフェ スケジュール：東京開催：コラボステージ日時：2026年5月6日（水・祝）会場：神田