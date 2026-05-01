世界的な半導体(メモリ)不足が続く中、半導体大手のSamsungが「世界的なメモリ不足は2027年まで続き、さらに悪化する可能性もある」と警告しました。Samsung: Expect Memory Crisis to Get Even Worse Next Year | PCMaghttps://www.pcmag.com/news/samsung-expect-memory-crisis-to-get-even-worse-next-yearSamsung profit surges over eightfold to beat estimates as AI boom fuels memory chip crunchhttps://www.cnbc.com/20