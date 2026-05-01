歌舞伎俳優の坂東玉三郎が１日、大阪市内で６月京都・南座特別公演（６月５日〜１７日）の取材会に出席した。６月１９日〜２１日までは、片岡仁左衛門とともに「片岡仁左衛門坂東玉三郎―お話とシネマのひととき―」に出演する。１部は２人の対談で、２部は「仮名手本忠臣蔵祇園一力茶屋の場」（１９日）、「色彩間苅豆かさね」（２０日）、「与話情浮名横櫛木更津海岸見染の場・源氏店の場」（２１日）を上映する。玉