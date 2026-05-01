映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日、日米同時公開）が、IMAXをはじめとするプレミアムラージフォーマットで上映されることが決定した。あわせて各フォーマットのポスタービジュアル、入場者特典、特別映像が解禁された。【動画】IMAXで素敵な映画体験を特別映像2019年公開の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりに「スター・ウォーズ」が映画館へ帰還。本作は