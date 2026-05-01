シンワワイズホールディングスはこのほど、子会社シンワオークションが4月23日に開催した北大路魯山人特別オークションの結果を公表した。芸術家・北大路魯山人（1883〜1959）の作品約500点が競売にかけられた。【画像】6000万円でハンマープライス…北大路魯山人「椿鉢」単一コレクターが長年にわたり蒐集した北大路魯山人の作品およびゆかりの品を対象とする特別オークションで、その出品数は402ロット（497点）。すべてが落