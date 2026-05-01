元プロテニス選手でスポーツキャスターの松岡修造氏（58）が1日、自身のインスタグラムを更新。この日、現役引退を発表した男子テニスでアジア最高の世界ランキング4位となり、2014年の全米オープンでは準優勝に輝いた錦織圭（36＝ユニクロ）へねぎらいの言葉を贈った。松岡氏は「ついにこの時がやってきてしまった」と書き出し、「錦織圭選手が今シーズン限りでの引退を発表しました。律儀な錦織選手らしく、事前にメッセージ