俳優の渡辺謙（66）が出演するプロテリアルの新CMが、5月1日から放送される。【映像】深みのあるダークネイビーのスーツを纏った渡辺謙プロテリアルは、航空機などの金属を中心とする高機能材料を作る企業で、社名には「プログレッシブ=挑戦し続ける意志」という意味が込められているそうだ。渡辺は「変化を恐れずに挑戦し続けること」への思いを語った。渡辺「ものすごく強いものを持ち続けてしまうと、逆にそこでストップ