平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」が開幕した。4Rが岡本総（38＝愛知）が差して白星発進。「志田君が抜群のタイミングで行ってくれた。3コーナーで思ったよりも詰まったので、もう少し余裕を持って走りたい。直前に愛知支部で街道合宿に行って、その成果も出ているかな」今大会はコンディションが非常に良さそうだ。