大森屋はふりかけの猛暑対策を強化する。大きめの梅が入った「カリカリ梅」シリーズの商品パッケージに、「おにぎりで手軽に塩分補給」のマークを入れて訴求。同シリーズは「赤しそ」「梅しらす」など4品を揃える。同社では「年々、熱中症対策に関する商品が増えて、コーナー化も進んでいる。梅風味のふりかけの動きも良い」（営業企画部）としており、同シリーズを対象に消費者キャンペーンも予定。また、三輪そうめんの有