世間はGW真っ只中。食品業界にとって絶好の書き入れ時だが物価高で家計のやりくりに悩む子育て世代には負担が大きい。安近短志向で親孝行を兼ね、孫を連れて実家に帰省する夫婦も多いのではないか。▼「高齢者の生活と意識に関する調査」（内閣府）によると、子世帯の帰省に負担を感じると答えた70代以上の割合は約4割という。老後の体力の衰えや経済面での不安を考えれば無理からぬ結果か。▼「帰省ハラスメント」なる言葉。も