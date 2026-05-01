カゴメが「ウェルビーイングISOガイドライン認定（レベル2）」に認定された。この制度はウェルビーイングISOガイドラインに基づき、企業が持続的かつ包括的なウェルビーイング重視社会の実現に向けた取り組みを行っていることを評価・認定するもの。カゴメのウェルビーイングの取り組みは、国際規格ISO25554：2024に準拠し、ウェルビーイング向上に寄与する活動であり、その改善・成果が認められた。具体的には野菜摂取量が