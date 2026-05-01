昭和産業はベトナムの100％子会社Showa Sangyo International Vietnam Co.,Ltd.（ベトナム・ホーチミン市／以下、昭和産業ベトナム）の開業を記念し、4月22日に同国・ホーチミン市のホテル日航サイゴンで開業披露式典を開催した。記念式典には昭和産業の塚越英行社長、昭和産業ベトナムの丸山眞爾会長、在ホーチミン日本国総領事館・古舘誠幾首席領事らが出席。当日は現地メディアや料理系インフルエンサーらを招いたメディア