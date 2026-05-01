FRUITS ZIPPER 櫻井優衣が、メジャーデビュー後初となるCDシングル『夏いぞん』を7月29日にリリースする。 （関連：FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEたちに続け！MORE STARが語る、KAWAII LAB.の歴史を背負う覚悟「期待以上の存在に」） 本作は櫻井にとってメジャー1st CDシングル。タイトル曲「夏いぞん」は“令和の夏恋”をテーマにした楽曲となっており、気になる相手と過ごす初めての夏を舞台