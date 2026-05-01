今季の無冠がほぼ確定しているレアル・マドリードは、指揮官アルバロ・アルベロアの退任が濃厚とされており、レアルは次の指揮官の選定に入っていると各紙が報じている。候補として挙がっているのはジョゼ・モウリーニョ、ディディエ・デシャン、マウリシオ・ポチェッティーノ、リオネル・スカローニなどだが、もうひとり有力な名前としてユルゲン・クロップ氏の名も報じられていた。しかしスペイン『as』は、選考プロセスのなかに