北海道函館市で５月１日、８６歳の男性が運転する軽乗用車が路外に逸脱する事故がありました。函館市住吉町で１日午前６時半すぎ、８６歳の男性が自宅敷地内で軽乗用車を運転中、ブレーキとアクセルを踏み間違え、家族の車や灯油タンク、自宅の壁などに次々と衝突しました。事故の様子を見ていた家族から１１０番通報があり、男性は腕や足の痛みを訴えて、病院に搬送されました。警察によると、男性は「車を移動させて荷物を