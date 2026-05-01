歌手の山本リンダ（75）が1日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。夫からの“採点”と“注意”を伝えられる場面があった。司会の黒柳徹子は歌手デビュー60年を迎える山本に「ご結婚なさって25年目？銀婚式」と話を振り、山本は「そうなんですよ。びっくりしますけど、早いですねえ」と感慨深げに話した。夫・稲葉光彦さんについては「5歳違います」と年上であると告白。黒柳が「元大学教授」と