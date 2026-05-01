【モデルプレス＝2026/05/01】4月30日、Travis Japanに完全密着したトラベルドキュメンタリー「Travis Japan Summer Vacation！！―7人のアメリカ旅―」（5月1日16：00よりディズニープラスにて独占配信開始）の先行プレミア試写イベントが都内にて開催され、Travis Japanのメンバーがサプライズ登壇。撮影秘話を振り返った。【写真】STARTOグループ、歌舞伎町で一夜限りのパフォーマンス◆Travis Japan、サプライズ登壇で拍手巻き