資料 備前市で毎年秋に開かれる恒例の「備前焼まつり」が初めて春にも開催されます。5月3日と4日にJR伊部駅周辺で開かれ、備前焼の食器や花器などが販売されます。備前焼作家から直接レクチャーを受けられる「ろくろ体験」もあります。また、市内外のパン店や飲食店が約40店舗並ぶほか、子どもが遊べるコーナーも設けられます。 実行委員会によると、より多くの人に備前焼を知ってもらおうと春開催を決め