JR西日本 JR西日本によりますと、1日午後1時45分ごろ、姫新線の美作土居駅と美作江見駅の間を走行していた列車が落石と接触しました。乗客・乗員 約15人にけがはありませんでした。 JRは、現地で安全確認をするため、美作江見駅～佐用駅で列車の運転を見合わせています。