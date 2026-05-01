カプコンの体験型施設「CAPCOMIXあべのHoop店」＝3月、大阪市阿倍野区カプコンが、デジタル技術を活用し、人気ゲームの世界を体験できる施設の展開に力を入れている。IP（知的財産）事業強化の一環。大阪市阿倍野区で3月、約20種類の遊具が並ぶ娯楽施設を開業した。兵庫県淡路市には2027年度をめどに、大阪・関西万博に出展した体験型コンテンツ「モンスターハンターブリッジ」を移す計画だ。大阪市の施設は「CAPCOMIX（カ