G大阪は2日にホームで神戸と対戦する。中2日の過密日程の下、4月29日・京都戦で休養を与えられたMF安部柊斗は「前回休んだ分、次は動けるだろうという目で見られると思う。自分を最大限に出して100％のプレーができれば」と気持ちを高めた。4月25日の長崎戦で打撲をして前半終了で交代したが、その後の練習にも参加。本人は京都戦も出場する準備を進めてきたが、イェンス・ヴィッシング監督から「今回は休んでくれ」と指示を受