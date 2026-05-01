「引っ越して1カ月で、まさかの同居人（？）が増えるとは思ってもいなかった……」【動画】「そんなに飲む！？」保護直後、水をがぶ飲みするニホンヤモリの永井さんこの春、新生活を迎え、新たな出会いを重ねている人も少なくないでしょう。Xユーザー・ヤム＠ヤム烈さん（@yamuretsu）もそのひとり。ただし、その出会いは少し風変わりなものでした。投稿された写真に写っているのは、室内用スリッパの中からひょっこり顔を出した小