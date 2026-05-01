苦手な「バック駐車」“一発でまっすぐ止める”方法とは！日常的にクルマを利用していると、目的地に到着したあとに必ず向き合うことになるのが「駐車」という作業です。走行中の運転にはすっかり慣れている人でも、いざ駐車しようとすると途端に緊張してしまうという話はよく聞きます。【画像】えぇぇっ！ これがまっすぐ止められるホンダの「画期的な鏡」です！（23枚）特に日本の駐車環境はスペースが限られている場所が