俳優の磯村勇斗（33）が企画、プロデュースを務める「第1回しずおか映画祭」が5月23、24日の両日に、静岡県静岡市内で行われる。磯村は同県の沼津市出身。2024年11月に地元・沼津市でプレ開催をし、今年から「旅する映画祭」をテーマに県内各地を巡回しながら、毎年行うことが決定している。静岡市は、フランス・カンヌ市と姉妹都市。23日の第1部では23年の「カンヌ映画祭」で日本人として二人目となる最優秀男優賞を受賞し