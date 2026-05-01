水銀に汚染されたヘドロを埋め立てて造られたエコパーク水俣で行われた慰霊式には、患者や家族のほか、石原環境相や熊本県、チッソの関係者などが参列しました。この中で、患者・遺族を代表して語り部の会の緒方正実会長が「怒りや不満を並べれば言い尽くせないほど長い人生を私自身経験してきました。私はその怒りと不満を乗り越えて、きょうここに立っています。反省とは前進するための土台作りであるという言葉があります