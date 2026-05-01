女優・米倉涼子（50）が1日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットに反響が集まった。米倉は「撮影後、ステキなお花を頂きました！ありがとうございます」と記し、仕事現場で花束をプレゼントされたことを報告。「お世話になりました」とつづっていた。ファンからは「素敵なお花に素敵な笑顔がみれて幸せです」「相変わらず本当にお綺麗です！」「よねさんにぴったり」「よねさん！凄く美しいです！！」などのコメント