東京都は１日、都立の公園や学校、都道脇などに立つ樹木の緊急点検の結果を公表した。枯れや枝折れなどの異常は２％弱にあたる１万４０００本（速報値）で確認され、伐採や剪定（せんてい）、立ち入り制限などの応急措置をすでに済ませた。今後、樹木医による診断も実施した上で、植え替えなどを進める。都立砧公園（世田谷区）などで倒木が相次いだことを受け、都は４月上旬、都民が立ち入る可能性のある都関連施設の敷地内や